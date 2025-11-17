SinaisSeções
I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara 10K

I Gusti Agung Wirantara Weda
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -65%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
338
Negociações com lucro:
122 (36.09%)
Negociações com perda:
216 (63.91%)
Melhor negociação:
2 010.35 USD
Pior negociação:
-489.85 USD
Lucro bruto:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
Perda bruta:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 465.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 148.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
46.87%
Depósito máximo carregado:
76.36%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
243 (71.89%)
Negociações curtas:
95 (28.11%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-19.13 USD
Lucro médio:
212.48 USD
Perda média:
-149.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-8 733.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 733.16 USD (36)
Crescimento mensal:
19.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 102.32 USD
Máximo:
13 006.80 USD (87.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.42% (13 006.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.95% (2 187.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 322
BTCUSD 14
NAS100 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -7K
BTCUSD 487
NAS100 1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 584K
NAS100 928
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 010.35 USD
Pior negociação: -490 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +1 465.50 USD
Máxima perda consecutiva: -8 733.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6536
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
49 mais ...
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account



Sem comentários
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
