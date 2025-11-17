- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
338
Negociações com lucro:
122 (36.09%)
Negociações com perda:
216 (63.91%)
Melhor negociação:
2 010.35 USD
Pior negociação:
-489.85 USD
Lucro bruto:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
Perda bruta:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 465.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 148.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
46.87%
Depósito máximo carregado:
76.36%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
243 (71.89%)
Negociações curtas:
95 (28.11%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-19.13 USD
Lucro médio:
212.48 USD
Perda média:
-149.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-8 733.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 733.16 USD (36)
Crescimento mensal:
19.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 102.32 USD
Máximo:
13 006.80 USD (87.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.42% (13 006.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.95% (2 187.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|BTCUSD
|14
|NAS100
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-7K
|BTCUSD
|487
|NAS100
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|584K
|NAS100
|928
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 010.35 USD
Pior negociação: -490 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +1 465.50 USD
Máxima perda consecutiva: -8 733.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6536
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
Sem comentários
