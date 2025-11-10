- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
46 (85.18%)
Убыточных трейдов:
8 (14.81%)
Лучший трейд:
9.33 USD
Худший трейд:
-6.71 USD
Общая прибыль:
141.87 USD (12 213 pips)
Общий убыток:
-24.61 USD (1 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (41.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.22 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
62.84%
Макс. загрузка депозита:
2.43%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
17.48
Длинных трейдов:
46 (85.19%)
Коротких трейдов:
8 (14.81%)
Профит фактор:
5.76
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
3.08 USD
Средний убыток:
-3.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.71 USD (1)
Прирост в месяц:
8.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
6.71 USD (0.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.66% (6.78 USD)
По эквити:
5.35% (54.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|114
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|9.8K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|198
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +9.33 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +41.22 USD
Макс. убыток в серии: -6.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
Нет отзывов
Added More Symbols in Week 6 EURUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
