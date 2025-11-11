СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AIScalper ultra
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
202 (82.78%)
Убыточных трейдов:
42 (17.21%)
Лучший трейд:
2.38 UST
Худший трейд:
-22.12 UST
Общая прибыль:
182.83 UST (22 607 pips)
Общий убыток:
-125.12 UST (11 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
129 (123.82 UST)
Макс. прибыль в серии:
123.82 UST (129)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
95.54%
Макс. загрузка депозита:
57.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
130 (53.28%)
Коротких трейдов:
114 (46.72%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.24 UST
Средняя прибыль:
0.91 UST
Средний убыток:
-2.98 UST
Макс. серия проигрышей:
12 (-89.80 UST)
Макс. убыток в серии:
-89.80 UST (12)
Прирост в месяц:
16.83%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.62 UST
Максимальная:
89.92 UST (56.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.83% (90.52 UST)
По эквити:
78.59% (160.00 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.38 UST
Худший трейд: -22 UST
Макс. серия выигрышей: 129
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +123.82 UST
Макс. убыток в серии: -89.80 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AIScalper ultra
30 USD в месяц
147%
0
0
USD
76
UST
9
84%
244
82%
96%
1.46
0.24
UST
79%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.