- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
202 (82.78%)
Убыточных трейдов:
42 (17.21%)
Лучший трейд:
2.38 UST
Худший трейд:
-22.12 UST
Общая прибыль:
182.83 UST (22 607 pips)
Общий убыток:
-125.12 UST (11 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
129 (123.82 UST)
Макс. прибыль в серии:
123.82 UST (129)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
95.54%
Макс. загрузка депозита:
57.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
130 (53.28%)
Коротких трейдов:
114 (46.72%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.24 UST
Средняя прибыль:
0.91 UST
Средний убыток:
-2.98 UST
Макс. серия проигрышей:
12 (-89.80 UST)
Макс. убыток в серии:
-89.80 UST (12)
Прирост в месяц:
16.83%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.62 UST
Максимальная:
89.92 UST (56.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.83% (90.52 UST)
По эквити:
78.59% (160.00 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|94
|USDCAD+
|55
|EURUSD+
|49
|USDCHF+
|46
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY+
|19
|USDCAD+
|7
|EURUSD+
|24
|USDCHF+
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY+
|4.7K
|USDCAD+
|1.5K
|EURUSD+
|3.2K
|USDCHF+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.38 UST
Худший трейд: -22 UST
Макс. серия выигрышей: 129
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +123.82 UST
Макс. убыток в серии: -89.80 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
147%
0
0
USD
USD
76
UST
UST
9
84%
244
82%
96%
1.46
0.24
UST
UST
79%
1:500