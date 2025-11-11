SeñalesSecciones
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
244
Transacciones Rentables:
202 (82.78%)
Transacciones Irrentables:
42 (17.21%)
Mejor transacción:
2.38 UST
Peor transacción:
-22.12 UST
Beneficio Bruto:
182.83 UST (22 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.12 UST (11 803 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
129 (123.82 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
123.82 UST (129)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
95.54%
Carga máxima del depósito:
57.99%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.64
Transacciones Largas:
130 (53.28%)
Transacciones Cortas:
114 (46.72%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.24 UST
Beneficio medio:
0.91 UST
Pérdidas medias:
-2.98 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-89.80 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.80 UST (12)
Crecimiento al mes:
16.83%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.62 UST
Máxima:
89.92 UST (56.48%)
Reducción relativa:
De balance:
44.83% (90.52 UST)
De fondos:
78.59% (160.00 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.38 UST
Peor transacción: -22 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 129
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +123.82 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -89.80 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
