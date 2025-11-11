시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AIScalper ultra
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
244
이익 거래:
202 (82.78%)
손실 거래:
42 (17.21%)
최고의 거래:
2.38 UST
최악의 거래:
-22.12 UST
총 수익:
182.83 UST (22 607 pips)
총 손실:
-125.12 UST (11 803 pips)
연속 최대 이익:
129 (123.82 UST)
연속 최대 이익:
123.82 UST (129)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
95.54%
최대 입금량:
57.99%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.64
롱(주식매수):
130 (53.28%)
숏(주식차입매도):
114 (46.72%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
0.24 UST
평균 이익:
0.91 UST
평균 손실:
-2.98 UST
연속 최대 손실:
12 (-89.80 UST)
연속 최대 손실:
-89.80 UST (12)
월별 성장률:
5.94%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.62 UST
최대한의:
89.92 UST (56.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.83% (90.52 UST)
자본금별:
78.59% (160.00 UST)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.38 UST
최악의 거래: -22 UST
연속 최대 이익: 129
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +123.82 UST
연속 최대 손실: -89.80 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AIScalper ultra
월별 30 USD
147%
0
0
USD
76
UST
9
84%
244
82%
96%
1.46
0.24
UST
79%
1:500
