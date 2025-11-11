SignauxSections
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 148%
Bybit-Live-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
150 (83.79%)
Perte trades:
29 (16.20%)
Meilleure transaction:
2.20 UST
Pire transaction:
-3.69 UST
Bénéfice brut:
129.11 UST (16 449 pips)
Perte brute:
-31.45 UST (2 203 pips)
Gains consécutifs maximales:
89 (79.95 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
79.95 UST (89)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.64%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
12.82
Longs trades:
99 (55.31%)
Courts trades:
80 (44.69%)
Facteur de profit:
4.11
Rendement attendu:
0.55 UST
Bénéfice moyen:
0.86 UST
Perte moyenne:
-1.08 UST
Pertes consécutives maximales:
8 (-4.78 UST)
Perte consécutive maximale:
-7.32 UST (2)
Croissance mensuelle:
147.53%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.62 UST
Maximal:
7.62 UST (15.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.84% (6.82 UST)
Par fonds propres:
44.10% (76.31 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 75
USDCAD+ 38
EURUSD+ 36
USDCHF+ 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 49
USDCAD+ 10
EURUSD+ 27
USDCHF+ 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 8K
USDCAD+ 1.8K
EURUSD+ 3K
USDCHF+ 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.20 UST
Pire transaction: -4 UST
Gains consécutifs maximales: 89
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +79.95 UST
Perte consécutive maximale: -4.78 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.14 20:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.