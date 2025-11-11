- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
244
利益トレード:
202 (82.78%)
損失トレード:
42 (17.21%)
ベストトレード:
2.38 UST
最悪のトレード:
-22.12 UST
総利益:
182.83 UST (22 607 pips)
総損失:
-125.12 UST (11 803 pips)
最大連続の勝ち:
129 (123.82 UST)
最大連続利益:
123.82 UST (129)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
95.54%
最大入金額:
57.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
130 (53.28%)
短いトレード:
114 (46.72%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.24 UST
平均利益:
0.91 UST
平均損失:
-2.98 UST
最大連続の負け:
12 (-89.80 UST)
最大連続損失:
-89.80 UST (12)
月間成長:
16.83%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.62 UST
最大の:
89.92 UST (56.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.83% (90.52 UST)
エクイティによる:
78.59% (160.00 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|94
|USDCAD+
|55
|EURUSD+
|49
|USDCHF+
|46
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY+
|19
|USDCAD+
|7
|EURUSD+
|24
|USDCHF+
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY+
|4.7K
|USDCAD+
|1.5K
|EURUSD+
|3.2K
|USDCHF+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.38 UST
最悪のトレード: -22 UST
最大連続の勝ち: 129
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +123.82 UST
最大連続損失: -89.80 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
147%
0
0
USD
USD
76
UST
UST
9
84%
244
82%
96%
1.46
0.24
UST
UST
79%
1:500