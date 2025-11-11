シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AIScalper ultra
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
244
利益トレード:
202 (82.78%)
損失トレード:
42 (17.21%)
ベストトレード:
2.38 UST
最悪のトレード:
-22.12 UST
総利益:
182.83 UST (22 607 pips)
総損失:
-125.12 UST (11 803 pips)
最大連続の勝ち:
129 (123.82 UST)
最大連続利益:
123.82 UST (129)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
95.54%
最大入金額:
57.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
130 (53.28%)
短いトレード:
114 (46.72%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.24 UST
平均利益:
0.91 UST
平均損失:
-2.98 UST
最大連続の負け:
12 (-89.80 UST)
最大連続損失:
-89.80 UST (12)
月間成長:
16.83%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.62 UST
最大の:
89.92 UST (56.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.83% (90.52 UST)
エクイティによる:
78.59% (160.00 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.38 UST
最悪のトレード: -22 UST
最大連続の勝ち: 129
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +123.82 UST
最大連続損失: -89.80 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AIScalper ultra
30 USD/月
147%
0
0
USD
76
UST
9
84%
244
82%
96%
1.46
0.24
UST
79%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください