Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
244
盈利交易:
202 (82.78%)
亏损交易:
42 (17.21%)
最好交易:
2.38 UST
最差交易:
-22.12 UST
毛利:
182.83 UST (22 607 pips)
毛利亏损:
-125.12 UST (11 803 pips)
最大连续赢利:
129 (123.82 UST)
最大连续盈利:
123.82 UST (129)
夏普比率:
0.26
交易活动:
95.54%
最大入金加载:
57.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.64
长期交易:
130 (53.28%)
短期交易:
114 (46.72%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.24 UST
平均利润:
0.91 UST
平均损失:
-2.98 UST
最大连续失误:
12 (-89.80 UST)
最大连续亏损:
-89.80 UST (12)
每月增长:
16.83%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
5.62 UST
最大值:
89.92 UST (56.48%)
相对跌幅:
结余:
44.83% (90.52 UST)
净值:
78.59% (160.00 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.38 UST
最差交易: -22 UST
最大连续赢利: 129
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +123.82 UST
最大连续亏损: -89.80 UST

2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
