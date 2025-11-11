- 成长
交易:
244
盈利交易:
202 (82.78%)
亏损交易:
42 (17.21%)
最好交易:
2.38 UST
最差交易:
-22.12 UST
毛利:
182.83 UST (22 607 pips)
毛利亏损:
-125.12 UST (11 803 pips)
最大连续赢利:
129 (123.82 UST)
最大连续盈利:
123.82 UST (129)
夏普比率:
0.26
交易活动:
95.54%
最大入金加载:
57.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.64
长期交易:
130 (53.28%)
短期交易:
114 (46.72%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.24 UST
平均利润:
0.91 UST
平均损失:
-2.98 UST
最大连续失误:
12 (-89.80 UST)
最大连续亏损:
-89.80 UST (12)
每月增长:
16.83%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
5.62 UST
最大值:
89.92 UST (56.48%)
相对跌幅:
结余:
44.83% (90.52 UST)
净值:
78.59% (160.00 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|94
|USDCAD+
|55
|EURUSD+
|49
|USDCHF+
|46
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY+
|19
|USDCAD+
|7
|EURUSD+
|24
|USDCHF+
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY+
|4.7K
|USDCAD+
|1.5K
|EURUSD+
|3.2K
|USDCHF+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +2.38 UST
最差交易: -22 UST
最大连续赢利: 129
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +123.82 UST
最大连续亏损: -89.80 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
