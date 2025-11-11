SignaleKategorien
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
244
Gewinntrades:
202 (82.78%)
Verlusttrades:
42 (17.21%)
Bester Trade:
2.38 UST
Schlechtester Trade:
-22.12 UST
Bruttoprofit:
182.83 UST (22 607 pips)
Bruttoverlust:
-125.12 UST (11 803 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
129 (123.82 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
123.82 UST (129)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
95.54%
Max deposit load:
57.99%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.64
Long-Positionen:
130 (53.28%)
Short-Positionen:
114 (46.72%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 UST
Durchschnittlicher Profit:
0.91 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-2.98 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-89.80 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.80 UST (12)
Wachstum pro Monat :
16.83%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.62 UST
Maximaler:
89.92 UST (56.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.83% (90.52 UST)
Kapital:
78.59% (160.00 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.38 UST
Schlechtester Trade: -22 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 129
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.82 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.80 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
