Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 147%
Bybit-Live-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
244
Negociações com lucro:
202 (82.78%)
Negociações com perda:
42 (17.21%)
Melhor negociação:
2.38 UST
Pior negociação:
-22.12 UST
Lucro bruto:
182.83 UST (22 607 pips)
Perda bruta:
-125.12 UST (11 803 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
129 (123.82 UST)
Máximo lucro consecutivo:
123.82 UST (129)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
95.54%
Depósito máximo carregado:
57.99%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
130 (53.28%)
Negociações curtas:
114 (46.72%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.24 UST
Lucro médio:
0.91 UST
Perda média:
-2.98 UST
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-89.80 UST)
Máxima perda consecutiva:
-89.80 UST (12)
Crescimento mensal:
16.83%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.62 UST
Máximo:
89.92 UST (56.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.83% (90.52 UST)
Pelo Capital Líquido:
78.59% (160.00 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY+ 94
USDCAD+ 55
EURUSD+ 49
USDCHF+ 46
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY+ 19
USDCAD+ 7
EURUSD+ 24
USDCHF+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY+ 4.7K
USDCAD+ 1.5K
EURUSD+ 3.2K
USDCHF+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.38 UST
Pior negociação: -22 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 129
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +123.82 UST
Máxima perda consecutiva: -89.80 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

