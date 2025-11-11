- Crescimento
Negociações:
244
Negociações com lucro:
202 (82.78%)
Negociações com perda:
42 (17.21%)
Melhor negociação:
2.38 UST
Pior negociação:
-22.12 UST
Lucro bruto:
182.83 UST (22 607 pips)
Perda bruta:
-125.12 UST (11 803 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
129 (123.82 UST)
Máximo lucro consecutivo:
123.82 UST (129)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
95.54%
Depósito máximo carregado:
57.99%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
130 (53.28%)
Negociações curtas:
114 (46.72%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.24 UST
Lucro médio:
0.91 UST
Perda média:
-2.98 UST
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-89.80 UST)
Máxima perda consecutiva:
-89.80 UST (12)
Crescimento mensal:
16.83%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.62 UST
Máximo:
89.92 UST (56.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.83% (90.52 UST)
Pelo Capital Líquido:
78.59% (160.00 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|94
|USDCAD+
|55
|EURUSD+
|49
|USDCHF+
|46
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY+
|19
|USDCAD+
|7
|EURUSD+
|24
|USDCHF+
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY+
|4.7K
|USDCAD+
|1.5K
|EURUSD+
|3.2K
|USDCHF+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
