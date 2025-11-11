SegnaliSezioni
Konstantin Startsev

AIScalper ultra

Konstantin Startsev
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 84%
Bybit-Live-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
87 (75.00%)
Loss Trade:
29 (25.00%)
Best Trade:
2.20 UST
Worst Trade:
-3.69 UST
Profitto lordo:
75.11 UST (9 093 pips)
Perdita lorda:
-27.67 UST (2 203 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (29.88 UST)
Massimo profitto consecutivo:
29.88 UST (33)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.11%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
60 (51.72%)
Short Trade:
56 (48.28%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
0.41 UST
Profitto medio:
0.86 UST
Perdita media:
-0.95 UST
Massime perdite consecutive:
8 (-4.78 UST)
Massima perdita consecutiva:
-7.32 UST (2)
Crescita mensile:
83.77%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.62 UST
Massimale:
7.62 UST (15.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.84% (6.82 UST)
Per equità:
20.13% (32.15 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 42
EURUSD+ 25
USDCHF+ 25
USDCAD+ 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 25
EURUSD+ 16
USDCHF+ 8
USDCAD+ -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 4.1K
EURUSD+ 1.8K
USDCHF+ 719
USDCAD+ 226
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.20 UST
Worst Trade: -4 UST
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.88 UST
Massima perdita consecutiva: -4.78 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
