Hossein Davarynejad

BT Bulls Xpro MT5 NOVA

Hossein Davarynejad
0 отзывов
Надежность
9 недель
2 / 879 USD
прирост с 2025 19%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
39 (51.31%)
Убыточных трейдов:
37 (48.68%)
Лучший трейд:
10.98 AUD
Худший трейд:
-8.11 AUD
Общая прибыль:
390.52 AUD (2 558 680 pips)
Общий убыток:
-276.00 AUD (1 811 939 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (41.15 AUD)
Макс. прибыль в серии:
41.15 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
6.66%
Макс. загрузка депозита:
80.92%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.76
Длинных трейдов:
1 (1.32%)
Коротких трейдов:
75 (98.68%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
1.51 AUD
Средняя прибыль:
10.01 AUD
Средний убыток:
-7.46 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.22 AUD)
Макс. убыток в серии:
-30.22 AUD (4)
Прирост в месяц:
-0.90%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.21 AUD
Максимальная:
41.43 AUD (5.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (41.43 AUD)
По эквити:
1.81% (12.61 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 87
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 747K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.98 AUD
Худший трейд: -8 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +41.15 AUD
Макс. убыток в серии: -30.22 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 30
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 192
BT Bulls XPro – Live Breakout Signal (BTCUSD)

This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.

 Key Highlights:

  • Pure breakout strategy – no martingale, no grid

  • Stable risk management with fixed stop loss

  • Works with as little as $300 balance

  • Adapted for scalping conditions

  • Verified and tested with 99.90% modeling quality

This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.

www.nxfx.ca

🔗 For more details and direct access to the EA: BT Bulls XPro EA


Нет отзывов
2025.11.14 21:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 19:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.