Hossein Davarynejad

BT Bulls Xpro MT5 NOVA

Hossein Davarynejad
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
10 (55.55%)
Perte trades:
8 (44.44%)
Meilleure transaction:
10.35 AUD
Pire transaction:
-7.77 AUD
Bénéfice brut:
101.16 AUD (663 699 pips)
Perte brute:
-59.52 AUD (390 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (40.87 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.87 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
2.74
Longs trades:
1 (5.56%)
Courts trades:
17 (94.44%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
2.31 AUD
Bénéfice moyen:
10.12 AUD
Perte moyenne:
-7.44 AUD
Pertes consécutives maximales:
2 (-15.21 AUD)
Perte consécutive maximale:
-15.21 AUD (2)
Croissance mensuelle:
6.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.21 AUD
Maximal:
15.21 AUD (2.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 273K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.35 AUD
Pire transaction: -8 AUD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +40.87 AUD
Perte consécutive maximale: -15.21 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 192
BT Bulls XPro – Live Breakout Signal (BTCUSD)

This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.

 Key Highlights:

  • Pure breakout strategy – no martingale, no grid

  • Stable risk management with fixed stop loss

  • Works with as little as $300 balance

  • Adapted for scalping conditions

  • Verified and tested with 99.90% modeling quality

This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.

www.nxfx.ca

🔗 For more details and direct access to the EA: BT Bulls XPro EA


Aucun avis
2025.11.04 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 19:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
