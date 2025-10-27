- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|34
|XAUUSD-ECN
|30
|EURAUD-ECN
|28
|CHFJPY-ECN
|25
|EURUSD-ECN
|18
|EURGBP-ECN
|15
|EURCHF-ECN
|15
|AUDUSD-ECN
|14
|NZDUSD-ECN
|12
|USDCHF-ECN
|10
|NZDCAD-ECN
|9
|AUDNZD-ECN
|5
|USDCAD-ECN
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD-ECN
|517
|XAUUSD-ECN
|15K
|EURAUD-ECN
|941
|CHFJPY-ECN
|1.1K
|EURUSD-ECN
|509
|EURGBP-ECN
|210
|EURCHF-ECN
|148
|AUDUSD-ECN
|268
|NZDUSD-ECN
|210
|USDCHF-ECN
|711
|NZDCAD-ECN
|43
|AUDNZD-ECN
|47
|USDCAD-ECN
|64
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD-ECN
|-4.7K
|XAUUSD-ECN
|20K
|EURAUD-ECN
|9.2K
|CHFJPY-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|3.8K
|EURGBP-ECN
|1.8K
|EURCHF-ECN
|74
|AUDUSD-ECN
|2.1K
|NZDUSD-ECN
|1.8K
|USDCHF-ECN
|2.8K
|NZDCAD-ECN
|1.2K
|AUDNZD-ECN
|1.3K
|USDCAD-ECN
|500
|
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.
Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.
