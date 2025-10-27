СигналыРазделы
Frederik Arns

Forex Investor Conservative

Frederik Arns
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 143%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
168 (77.77%)
Убыточных трейдов:
48 (22.22%)
Лучший трейд:
1 109.29 EUR
Худший трейд:
-197.42 EUR
Общая прибыль:
18 327.48 EUR (74 909 pips)
Общий убыток:
-1 100.99 EUR (23 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (3 759.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 447.48 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
98.58%
Макс. загрузка депозита:
13.80%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
38.60
Длинных трейдов:
143 (66.20%)
Коротких трейдов:
73 (33.80%)
Профит фактор:
16.65
Мат. ожидание:
79.75 EUR
Средняя прибыль:
109.09 EUR
Средний убыток:
-22.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-87.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-445.49 EUR (4)
Прирост в месяц:
79.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.50 EUR
Максимальная:
446.25 EUR (2.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (446.73 EUR)
По эквити:
46.04% (12 279.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-ECN 34
XAUUSD-ECN 30
EURAUD-ECN 28
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 18
EURGBP-ECN 15
EURCHF-ECN 15
AUDUSD-ECN 14
NZDUSD-ECN 12
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 5
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-ECN 517
XAUUSD-ECN 15K
EURAUD-ECN 941
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 509
EURGBP-ECN 210
EURCHF-ECN 148
AUDUSD-ECN 268
NZDUSD-ECN 210
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 47
USDCAD-ECN 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-ECN -4.7K
XAUUSD-ECN 20K
EURAUD-ECN 9.2K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 3.8K
EURGBP-ECN 1.8K
EURCHF-ECN 74
AUDUSD-ECN 2.1K
NZDUSD-ECN 1.8K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.3K
USDCAD-ECN 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 109.29 EUR
Худший трейд: -197 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 759.78 EUR
Макс. убыток в серии: -87.38 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


Нет отзывов
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
