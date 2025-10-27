信号部分
Forex Investor Conservative
Frederik Arns

Forex Investor Conservative

Frederik Arns
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 143%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
216
盈利交易:
168 (77.77%)
亏损交易:
48 (22.22%)
最好交易:
1 109.29 EUR
最差交易:
-197.42 EUR
毛利:
18 327.48 EUR (74 909 pips)
毛利亏损:
-1 101.89 EUR (23 491 pips)
最大连续赢利:
36 (3 759.78 EUR)
最大连续盈利:
6 447.48 EUR (12)
夏普比率:
0.50
交易活动:
98.58%
最大入金加载:
13.80%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
4 天
采收率:
38.60
长期交易:
143 (66.20%)
短期交易:
73 (33.80%)
利润因子:
16.63
预期回报:
79.75 EUR
平均利润:
109.09 EUR
平均损失:
-22.96 EUR
最大连续失误:
10 (-87.38 EUR)
最大连续亏损:
-445.49 EUR (4)
每月增长:
76.91%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.50 EUR
最大值:
446.25 EUR (2.56%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (446.73 EUR)
净值:
46.04% (12 279.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD-ECN 34
XAUUSD-ECN 30
EURAUD-ECN 28
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 18
EURGBP-ECN 15
EURCHF-ECN 15
AUDUSD-ECN 14
NZDUSD-ECN 12
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 5
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD-ECN 517
XAUUSD-ECN 15K
EURAUD-ECN 941
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 509
EURGBP-ECN 210
EURCHF-ECN 148
AUDUSD-ECN 268
NZDUSD-ECN 210
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 47
USDCAD-ECN 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD-ECN -4.7K
XAUUSD-ECN 20K
EURAUD-ECN 9.2K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 3.8K
EURGBP-ECN 1.8K
EURCHF-ECN 74
AUDUSD-ECN 2.1K
NZDUSD-ECN 1.8K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.3K
USDCAD-ECN 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 109.29 EUR
最差交易: -197 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 759.78 EUR
最大连续亏损: -87.38 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


没有评论
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex Investor Conservative
每月99 USD
143%
0
0
USD
34K
EUR
9
99%
216
77%
99%
16.63
79.75
EUR
46%
1:500
