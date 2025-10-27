- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
216
盈利交易:
168 (77.77%)
亏损交易:
48 (22.22%)
最好交易:
1 109.29 EUR
最差交易:
-197.42 EUR
毛利:
18 327.48 EUR (74 909 pips)
毛利亏损:
-1 101.89 EUR (23 491 pips)
最大连续赢利:
36 (3 759.78 EUR)
最大连续盈利:
6 447.48 EUR (12)
夏普比率:
0.50
交易活动:
98.58%
最大入金加载:
13.80%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
4 天
采收率:
38.60
长期交易:
143 (66.20%)
短期交易:
73 (33.80%)
利润因子:
16.63
预期回报:
79.75 EUR
平均利润:
109.09 EUR
平均损失:
-22.96 EUR
最大连续失误:
10 (-87.38 EUR)
最大连续亏损:
-445.49 EUR (4)
每月增长:
76.91%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.50 EUR
最大值:
446.25 EUR (2.56%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (446.73 EUR)
净值:
46.04% (12 279.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|34
|XAUUSD-ECN
|30
|EURAUD-ECN
|28
|CHFJPY-ECN
|25
|EURUSD-ECN
|18
|EURGBP-ECN
|15
|EURCHF-ECN
|15
|AUDUSD-ECN
|14
|NZDUSD-ECN
|12
|USDCHF-ECN
|10
|NZDCAD-ECN
|9
|AUDNZD-ECN
|5
|USDCAD-ECN
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD-ECN
|517
|XAUUSD-ECN
|15K
|EURAUD-ECN
|941
|CHFJPY-ECN
|1.1K
|EURUSD-ECN
|509
|EURGBP-ECN
|210
|EURCHF-ECN
|148
|AUDUSD-ECN
|268
|NZDUSD-ECN
|210
|USDCHF-ECN
|711
|NZDCAD-ECN
|43
|AUDNZD-ECN
|47
|USDCAD-ECN
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD-ECN
|-4.7K
|XAUUSD-ECN
|20K
|EURAUD-ECN
|9.2K
|CHFJPY-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|3.8K
|EURGBP-ECN
|1.8K
|EURCHF-ECN
|74
|AUDUSD-ECN
|2.1K
|NZDUSD-ECN
|1.8K
|USDCHF-ECN
|2.8K
|NZDCAD-ECN
|1.2K
|AUDNZD-ECN
|1.3K
|USDCAD-ECN
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 109.29 EUR
最差交易: -197 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 759.78 EUR
最大连续亏损: -87.38 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.
Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
143%
0
0
USD
USD
34K
EUR
EUR
9
99%
216
77%
99%
16.63
79.75
EUR
EUR
46%
1:500