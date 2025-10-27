시그널섹션
Frederik Arns
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 199 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 337%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
250
이익 거래:
199 (79.60%)
손실 거래:
51 (20.40%)
최고의 거래:
3 362.91 EUR
최악의 거래:
-197.42 EUR
총 수익:
45 441.38 EUR (98 668 pips)
총 손실:
-1 260.62 EUR (23 907 pips)
연속 최대 이익:
36 (3 759.78 EUR)
연속 최대 이익:
12 933.01 EUR (20)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
98.58%
최대 입금량:
13.80%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
99.00
롱(주식매수):
164 (65.60%)
숏(주식차입매도):
86 (34.40%)
수익 요인:
36.05
기대수익:
176.72 EUR
평균 이익:
228.35 EUR
평균 손실:
-24.72 EUR
연속 최대 손실:
10 (-87.38 EUR)
연속 최대 손실:
-445.49 EUR (4)
월별 성장률:
146.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.50 EUR
최대한의:
446.25 EUR (2.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.65% (446.73 EUR)
자본금별:
46.04% (12 279.72 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD-ECN 42
XAUUSD-ECN 41
EURAUD-ECN 34
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 21
EURCHF-ECN 16
EURGBP-ECN 15
NZDUSD-ECN 14
AUDUSD-ECN 14
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 8
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD-ECN 1.2K
XAUUSD-ECN 44K
EURAUD-ECN 1.4K
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 759
EURCHF-ECN 203
EURGBP-ECN 210
NZDUSD-ECN 344
AUDUSD-ECN 268
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 188
USDCAD-ECN 64
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD-ECN -2.9K
XAUUSD-ECN 38K
EURAUD-ECN 11K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 4.4K
EURCHF-ECN 225
EURGBP-ECN 1.8K
NZDUSD-ECN 2.3K
AUDUSD-ECN 2.1K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.9K
USDCAD-ECN 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 362.91 EUR
최악의 거래: -197 EUR
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 759.78 EUR
연속 최대 손실: -87.38 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


2026.01.05 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
