|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|34
|XAUUSD-ECN
|33
|EURAUD-ECN
|28
|CHFJPY-ECN
|25
|EURUSD-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|16
|EURGBP-ECN
|15
|AUDUSD-ECN
|14
|NZDUSD-ECN
|12
|USDCHF-ECN
|10
|NZDCAD-ECN
|9
|AUDNZD-ECN
|6
|USDCAD-ECN
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD-ECN
|517
|XAUUSD-ECN
|22K
|EURAUD-ECN
|941
|CHFJPY-ECN
|1.1K
|EURUSD-ECN
|566
|EURCHF-ECN
|203
|EURGBP-ECN
|210
|AUDUSD-ECN
|268
|NZDUSD-ECN
|210
|USDCHF-ECN
|711
|NZDCAD-ECN
|43
|AUDNZD-ECN
|80
|USDCAD-ECN
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD-ECN
|-4.7K
|XAUUSD-ECN
|26K
|EURAUD-ECN
|9.2K
|CHFJPY-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|4K
|EURCHF-ECN
|225
|EURGBP-ECN
|1.8K
|AUDUSD-ECN
|2.1K
|NZDUSD-ECN
|1.8K
|USDCHF-ECN
|2.8K
|NZDCAD-ECN
|1.2K
|AUDNZD-ECN
|1.5K
|USDCAD-ECN
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.
Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.
