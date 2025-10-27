SeñalesSecciones
Frederik Arns

Forex Investor Conservative

Frederik Arns
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 188%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
174 (78.37%)
Transacciones Irrentables:
48 (21.62%)
Mejor transacción:
2 214.50 EUR
Peor transacción:
-197.42 EUR
Beneficio Bruto:
24 574.09 EUR (81 258 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 105.75 EUR (23 491 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (3 759.78 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
12 694.09 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
98.58%
Carga máxima del depósito:
13.80%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
52.59
Transacciones Largas:
148 (66.67%)
Transacciones Cortas:
74 (33.33%)
Factor de Beneficio:
22.22
Beneficio Esperado:
105.71 EUR
Beneficio medio:
141.23 EUR
Pérdidas medias:
-23.04 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-87.38 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-445.49 EUR (4)
Crecimiento al mes:
95.86%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.50 EUR
Máxima:
446.25 EUR (2.56%)
Reducción relativa:
De balance:
1.65% (446.73 EUR)
De fondos:
46.04% (12 279.72 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD-ECN 34
XAUUSD-ECN 33
EURAUD-ECN 28
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 19
EURCHF-ECN 16
EURGBP-ECN 15
AUDUSD-ECN 14
NZDUSD-ECN 12
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD-ECN 517
XAUUSD-ECN 22K
EURAUD-ECN 941
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 566
EURCHF-ECN 203
EURGBP-ECN 210
AUDUSD-ECN 268
NZDUSD-ECN 210
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 80
USDCAD-ECN 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD-ECN -4.7K
XAUUSD-ECN 26K
EURAUD-ECN 9.2K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 4K
EURCHF-ECN 225
EURGBP-ECN 1.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
NZDUSD-ECN 1.8K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.5K
USDCAD-ECN 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


