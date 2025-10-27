SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Forex Investor Conservative
Frederik Arns

Forex Investor Conservative

Frederik Arns
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 188%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
174 (78.37%)
Negociações com perda:
48 (21.62%)
Melhor negociação:
2 214.50 EUR
Pior negociação:
-197.42 EUR
Lucro bruto:
24 574.09 EUR (81 258 pips)
Perda bruta:
-1 105.75 EUR (23 491 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (3 759.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
12 694.09 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
98.58%
Depósito máximo carregado:
13.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
52.59
Negociações longas:
148 (66.67%)
Negociações curtas:
74 (33.33%)
Fator de lucro:
22.22
Valor esperado:
105.71 EUR
Lucro médio:
141.23 EUR
Perda média:
-23.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-87.38 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-445.49 EUR (4)
Crescimento mensal:
95.86%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.50 EUR
Máximo:
446.25 EUR (2.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.65% (446.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
46.04% (12 279.72 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD-ECN 34
XAUUSD-ECN 33
EURAUD-ECN 28
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 19
EURCHF-ECN 16
EURGBP-ECN 15
AUDUSD-ECN 14
NZDUSD-ECN 12
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD-ECN 517
XAUUSD-ECN 22K
EURAUD-ECN 941
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 566
EURCHF-ECN 203
EURGBP-ECN 210
AUDUSD-ECN 268
NZDUSD-ECN 210
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 80
USDCAD-ECN 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD-ECN -4.7K
XAUUSD-ECN 26K
EURAUD-ECN 9.2K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 4K
EURCHF-ECN 225
EURGBP-ECN 1.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
NZDUSD-ECN 1.8K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.5K
USDCAD-ECN 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 214.50 EUR
Pior negociação: -197 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 759.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -87.38 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


Sem comentários
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Forex Investor Conservative
99 USD por mês
188%
0
0
USD
40K
EUR
9
99%
222
78%
99%
22.22
105.71
EUR
46%
1:500
Copiar

