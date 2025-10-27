SegnaliSezioni
Frederik Arns

Forex Investor

Frederik Arns
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-4.22 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-6.72 EUR (1 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.72 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-6.72 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.72 EUR
Massimale:
6.72 EUR (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-ECN 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-ECN -8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-ECN -1
1
1
1
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.22 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
