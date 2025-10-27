シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forex Investor Conservative
Frederik Arns

Forex Investor Conservative

Frederik Arns
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 188%
VTMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
174 (78.37%)
損失トレード:
48 (21.62%)
ベストトレード:
2 214.50 EUR
最悪のトレード:
-197.42 EUR
総利益:
24 574.09 EUR (81 258 pips)
総損失:
-1 105.75 EUR (23 491 pips)
最大連続の勝ち:
36 (3 759.78 EUR)
最大連続利益:
12 694.09 EUR (18)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
98.58%
最大入金額:
13.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
52.59
長いトレード:
148 (66.67%)
短いトレード:
74 (33.33%)
プロフィットファクター:
22.22
期待されたペイオフ:
105.71 EUR
平均利益:
141.23 EUR
平均損失:
-23.04 EUR
最大連続の負け:
10 (-87.38 EUR)
最大連続損失:
-445.49 EUR (4)
月間成長:
95.86%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.50 EUR
最大の:
446.25 EUR (2.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.65% (446.73 EUR)
エクイティによる:
46.04% (12 279.72 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD-ECN 34
XAUUSD-ECN 33
EURAUD-ECN 28
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 19
EURCHF-ECN 16
EURGBP-ECN 15
AUDUSD-ECN 14
NZDUSD-ECN 12
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD-ECN 517
XAUUSD-ECN 22K
EURAUD-ECN 941
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 566
EURCHF-ECN 203
EURGBP-ECN 210
AUDUSD-ECN 268
NZDUSD-ECN 210
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 80
USDCAD-ECN 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD-ECN -4.7K
XAUUSD-ECN 26K
EURAUD-ECN 9.2K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 4K
EURCHF-ECN 225
EURGBP-ECN 1.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
NZDUSD-ECN 1.8K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.5K
USDCAD-ECN 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 214.50 EUR
最悪のトレード: -197 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 759.78 EUR
最大連続損失: -87.38 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


レビューなし
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Forex Investor Conservative
99 USD/月
188%
0
0
USD
40K
EUR
9
99%
222
78%
99%
22.22
105.71
EUR
46%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

