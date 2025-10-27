- 成長
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|34
|XAUUSD-ECN
|33
|EURAUD-ECN
|28
|CHFJPY-ECN
|25
|EURUSD-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|16
|EURGBP-ECN
|15
|AUDUSD-ECN
|14
|NZDUSD-ECN
|12
|USDCHF-ECN
|10
|NZDCAD-ECN
|9
|AUDNZD-ECN
|6
|USDCAD-ECN
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD-ECN
|517
|XAUUSD-ECN
|22K
|EURAUD-ECN
|941
|CHFJPY-ECN
|1.1K
|EURUSD-ECN
|566
|EURCHF-ECN
|203
|EURGBP-ECN
|210
|AUDUSD-ECN
|268
|NZDUSD-ECN
|210
|USDCHF-ECN
|711
|NZDCAD-ECN
|43
|AUDNZD-ECN
|80
|USDCAD-ECN
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD-ECN
|-4.7K
|XAUUSD-ECN
|26K
|EURAUD-ECN
|9.2K
|CHFJPY-ECN
|11K
|EURUSD-ECN
|4K
|EURCHF-ECN
|225
|EURGBP-ECN
|1.8K
|AUDUSD-ECN
|2.1K
|NZDUSD-ECN
|1.8K
|USDCHF-ECN
|2.8K
|NZDCAD-ECN
|1.2K
|AUDNZD-ECN
|1.5K
|USDCAD-ECN
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.
Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.
