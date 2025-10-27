SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Forex Investor Conservative
Frederik Arns

Forex Investor Conservative

Frederik Arns
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 190%
VTMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
176 (78.22%)
Verlusttrades:
49 (21.78%)
Bester Trade:
2 214.50 EUR
Schlechtester Trade:
-197.42 EUR
Bruttoprofit:
24 813.01 EUR (82 629 pips)
Bruttoverlust:
-1 133.06 EUR (23 563 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (3 759.78 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 933.01 EUR (20)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
98.58%
Max deposit load:
13.80%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
53.06
Long-Positionen:
151 (67.11%)
Short-Positionen:
74 (32.89%)
Profit-Faktor:
21.90
Mathematische Gewinnerwartung:
105.24 EUR
Durchschnittlicher Profit:
140.98 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-23.12 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-87.38 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-445.49 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
87.86%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.50 EUR
Maximaler:
446.25 EUR (2.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.65% (446.73 EUR)
Kapital:
46.04% (12 279.72 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD-ECN 34
XAUUSD-ECN 33
EURAUD-ECN 31
CHFJPY-ECN 25
EURUSD-ECN 19
EURCHF-ECN 16
EURGBP-ECN 15
AUDUSD-ECN 14
NZDUSD-ECN 12
USDCHF-ECN 10
NZDCAD-ECN 9
AUDNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 517
XAUUSD-ECN 22K
EURAUD-ECN 1.2K
CHFJPY-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 566
EURCHF-ECN 203
EURGBP-ECN 210
AUDUSD-ECN 268
NZDUSD-ECN 210
USDCHF-ECN 711
NZDCAD-ECN 43
AUDNZD-ECN 80
USDCAD-ECN 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN -4.7K
XAUUSD-ECN 26K
EURAUD-ECN 11K
CHFJPY-ECN 11K
EURUSD-ECN 4K
EURCHF-ECN 225
EURGBP-ECN 1.8K
AUDUSD-ECN 2.1K
NZDUSD-ECN 1.8K
USDCHF-ECN 2.8K
NZDCAD-ECN 1.2K
AUDNZD-ECN 1.5K
USDCAD-ECN 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 214.50 EUR
Schlechtester Trade: -197 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 759.78 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.38 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trades (mainly) CHFJPY, EURAUD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, EURGBP, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, NZDCAD and GBPUSD on a M5 timeframe by combining automatic market phase detection with several technical indicators and a sophisticated News filter, switching between them based on the identified market phase to optimize opportunity and reduce risk.

Risk is reduced by continuously monitoring the market for possible phase changes and ensuring every position's risk and potential are thoroughly assessed and managed. The multi-trading approach detects market shifts and initiates timely strategy changes.


Keine Bewertungen
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 18:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Forex Investor Conservative
99 USD pro Monat
190%
0
0
USD
40K
EUR
9
99%
225
78%
99%
21.89
105.24
EUR
46%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.