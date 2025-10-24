- Прирост
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
356 (96.73%)
Убыточных трейдов:
12 (3.26%)
Лучший трейд:
39.63 USD
Худший трейд:
-31.15 USD
Общая прибыль:
882.02 USD (814 337 pips)
Общий убыток:
-33.12 USD (33 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (195.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.52 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
14.41%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
27.25
Длинных трейдов:
363 (98.64%)
Коротких трейдов:
5 (1.36%)
Профит фактор:
26.63
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-31.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.15 USD (1)
Прирост в месяц:
23.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.15 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.56% (31.15 USD)
По эквити:
47.17% (862.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|849
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|781K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.37 × 164
|
TitanFX-MT5-01
|247.00 × 1
Нет отзывов
