СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUSD PREMIUM ONLY
Wadit Taubah

XAUSD PREMIUM ONLY

Wadit Taubah
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 63%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
356 (96.73%)
Убыточных трейдов:
12 (3.26%)
Лучший трейд:
39.63 USD
Худший трейд:
-31.15 USD
Общая прибыль:
882.02 USD (814 337 pips)
Общий убыток:
-33.12 USD (33 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (195.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.52 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
14.41%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
27.25
Длинных трейдов:
363 (98.64%)
Коротких трейдов:
5 (1.36%)
Профит фактор:
26.63
Мат. ожидание:
2.31 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-31.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.15 USD (1)
Прирост в месяц:
23.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.15 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.56% (31.15 USD)
По эквити:
47.17% (862.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 368
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 849
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 781K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.63 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +195.88 USD
Макс. убыток в серии: -31.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.37 × 164
TitanFX-MT5-01
247.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.04 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 01:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUSD PREMIUM ONLY
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
1K
USD
10
0%
368
96%
84%
26.63
2.31
USD
47%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.