Wadit Taubah

XAUSD PREMIUM ONLY

Wadit Taubah
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 63%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
369
Transacciones Rentables:
357 (96.74%)
Transacciones Irrentables:
12 (3.25%)
Mejor transacción:
39.63 USD
Peor transacción:
-31.15 USD
Beneficio Bruto:
882.40 USD (814 719 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.12 USD (33 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (195.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.52 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
14.41%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
27.26
Transacciones Largas:
364 (98.64%)
Transacciones Cortas:
5 (1.36%)
Factor de Beneficio:
26.64
Beneficio Esperado:
2.30 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-2.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-31.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.15 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
31.15 USD (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.56% (31.15 USD)
De fondos:
47.17% (862.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 369
XAUUSD 369
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 849
XAUUSD 849
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 782K
XAUUSD 782K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.63 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 69
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +195.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
No hay comentarios
