Total de Trades:
369
Transacciones Rentables:
357 (96.74%)
Transacciones Irrentables:
12 (3.25%)
Mejor transacción:
39.63 USD
Peor transacción:
-31.15 USD
Beneficio Bruto:
882.40 USD (814 719 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.12 USD (33 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (195.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.52 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
14.41%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
27.26
Transacciones Largas:
364 (98.64%)
Transacciones Cortas:
5 (1.36%)
Factor de Beneficio:
26.64
Beneficio Esperado:
2.30 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-2.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-31.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.15 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
31.15 USD (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.56% (31.15 USD)
De fondos:
47.17% (862.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|849
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|782K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +39.63 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 69
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +195.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
TitanFX-MT5-01
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
