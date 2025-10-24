信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUSD PREMIUM ONLY
Wadit Taubah

XAUSD PREMIUM ONLY

Wadit Taubah
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
增长自 2025 63%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
369
盈利交易:
357 (96.74%)
亏损交易:
12 (3.25%)
最好交易:
39.63 USD
最差交易:
-31.15 USD
毛利:
882.40 USD (814 719 pips)
毛利亏损:
-33.12 USD (33 070 pips)
最大连续赢利:
70 (195.88 USD)
最大连续盈利:
197.52 USD (69)
夏普比率:
0.48
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
14.41%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
9 小时
采收率:
27.26
长期交易:
364 (98.64%)
短期交易:
5 (1.36%)
利润因子:
26.64
预期回报:
2.30 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
1 (-31.15 USD)
最大连续亏损:
-31.15 USD (1)
每月增长:
23.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31.15 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.56% (31.15 USD)
净值:
47.17% (862.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 369
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 849
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 782K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.63 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 69
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +195.88 USD
最大连续亏损: -31.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
2025.12.04 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 01:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
