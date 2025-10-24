- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
369
盈利交易:
357 (96.74%)
亏损交易:
12 (3.25%)
最好交易:
39.63 USD
最差交易:
-31.15 USD
毛利:
882.40 USD (814 719 pips)
毛利亏损:
-33.12 USD (33 070 pips)
最大连续赢利:
70 (195.88 USD)
最大连续盈利:
197.52 USD (69)
夏普比率:
0.48
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
14.41%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
9 小时
采收率:
27.26
长期交易:
364 (98.64%)
短期交易:
5 (1.36%)
利润因子:
26.64
预期回报:
2.30 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
1 (-31.15 USD)
最大连续亏损:
-31.15 USD (1)
每月增长:
23.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31.15 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.56% (31.15 USD)
净值:
47.17% (862.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|849
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|782K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.63 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 69
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +195.88 USD
最大连续亏损: -31.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
