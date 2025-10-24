SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAUSD PREMIUM ONLY
Wadit Taubah

XAUSD PREMIUM ONLY

Wadit Taubah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
383
Gewinntrades:
370 (96.60%)
Verlusttrades:
13 (3.39%)
Bester Trade:
39.63 USD
Schlechtester Trade:
-31.15 USD
Bruttoprofit:
900.26 USD (832 562 pips)
Bruttoverlust:
-33.33 USD (33 277 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (195.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.52 USD (69)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
4.20%
Max deposit load:
14.41%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
27.83
Long-Positionen:
378 (98.69%)
Short-Positionen:
5 (1.31%)
Profit-Faktor:
27.01
Mathematische Gewinnerwartung:
2.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-31.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.15 USD (1)
Wachstum pro Monat :
25.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
31.15 USD (1.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.56% (31.15 USD)
Kapital:
47.17% (862.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 383
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 867
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 799K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.63 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 69
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Keine Bewertungen
2025.12.04 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 01:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.