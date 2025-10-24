- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
383
Gewinntrades:
370 (96.60%)
Verlusttrades:
13 (3.39%)
Bester Trade:
39.63 USD
Schlechtester Trade:
-31.15 USD
Bruttoprofit:
900.26 USD (832 562 pips)
Bruttoverlust:
-33.33 USD (33 277 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (195.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.52 USD (69)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
4.20%
Max deposit load:
14.41%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
27.83
Long-Positionen:
378 (98.69%)
Short-Positionen:
5 (1.31%)
Profit-Faktor:
27.01
Mathematische Gewinnerwartung:
2.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-31.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.15 USD (1)
Wachstum pro Monat :
25.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
31.15 USD (1.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.56% (31.15 USD)
Kapital:
47.17% (862.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|383
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|799K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.63 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 69
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
0%
383
96%
4%
27.01
2.26
USD
USD
47%
1:200