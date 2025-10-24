- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
39.63 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
92.50 USD (92 495 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
18 (92.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.14 USD
Profitto medio:
5.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.74% (48.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|92K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.63 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +92.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|91.00 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
18
100%
100%
n/a
5.14
USD
USD
4%
1:200