Wadit Taubah

XAUSD PREMIUM ONLY

Wadit Taubah
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 64%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
372
Negociações com lucro:
360 (96.77%)
Negociações com perda:
12 (3.23%)
Melhor negociação:
39.63 USD
Pior negociação:
-31.15 USD
Lucro bruto:
887.96 USD (820 277 pips)
Perda bruta:
-33.12 USD (33 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (195.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.52 USD (69)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
2.75%
Depósito máximo carregado:
14.41%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
27.44
Negociações longas:
367 (98.66%)
Negociações curtas:
5 (1.34%)
Fator de lucro:
26.81
Valor esperado:
2.30 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-2.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-31.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.15 USD (1)
Crescimento mensal:
24.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
31.15 USD (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.56% (31.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.17% (862.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 372
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 855
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 787K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.63 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 69
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +195.88 USD
Máxima perda consecutiva: -31.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Sem comentários
2025.12.04 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 01:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
