- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
372
Negociações com lucro:
360 (96.77%)
Negociações com perda:
12 (3.23%)
Melhor negociação:
39.63 USD
Pior negociação:
-31.15 USD
Lucro bruto:
887.96 USD (820 277 pips)
Perda bruta:
-33.12 USD (33 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (195.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.52 USD (69)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
2.75%
Depósito máximo carregado:
14.41%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
27.44
Negociações longas:
367 (98.66%)
Negociações curtas:
5 (1.34%)
Fator de lucro:
26.81
Valor esperado:
2.30 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-2.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-31.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.15 USD (1)
Crescimento mensal:
24.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
31.15 USD (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.56% (31.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.17% (862.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|372
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|787K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.63 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 69
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +195.88 USD
Máxima perda consecutiva: -31.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
64%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
0%
372
96%
3%
26.81
2.30
USD
USD
47%
1:200