트레이드:
509
이익 거래:
490 (96.26%)
손실 거래:
19 (3.73%)
최고의 거래:
39.63 USD
최악의 거래:
-31.15 USD
총 수익:
1 008.64 USD (940 911 pips)
총 손실:
-34.91 USD (34 869 pips)
연속 최대 이익:
70 (195.88 USD)
연속 최대 이익:
197.52 USD (69)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
39.34%
최대 입금량:
14.41%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
141
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
31.26
롱(주식매수):
504 (99.02%)
숏(주식차입매도):
5 (0.98%)
수익 요인:
28.89
기대수익:
1.91 USD
평균 이익:
2.06 USD
평균 손실:
-1.84 USD
연속 최대 손실:
1 (-31.15 USD)
연속 최대 손실:
-31.15 USD (1)
월별 성장률:
32.84%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
31.15 USD (1.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.56% (31.15 USD)
자본금별:
47.17% (862.22 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|509
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|974
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|906K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|155.00 × 1
