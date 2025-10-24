- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
372
利益トレード:
360 (96.77%)
損失トレード:
12 (3.23%)
ベストトレード:
39.63 USD
最悪のトレード:
-31.15 USD
総利益:
887.96 USD (820 277 pips)
総損失:
-33.12 USD (33 070 pips)
最大連続の勝ち:
70 (195.88 USD)
最大連続利益:
197.52 USD (69)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
4.20%
最大入金額:
14.41%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
27.44
長いトレード:
367 (98.66%)
短いトレード:
5 (1.34%)
プロフィットファクター:
26.81
期待されたペイオフ:
2.30 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-2.76 USD
最大連続の負け:
1 (-31.15 USD)
最大連続損失:
-31.15 USD (1)
月間成長:
24.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
31.15 USD (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.56% (31.15 USD)
エクイティによる:
47.17% (862.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|372
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|787K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
