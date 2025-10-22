- 자본
- 축소
트레이드:
179
이익 거래:
146 (81.56%)
손실 거래:
33 (18.44%)
최고의 거래:
18.75 EUR
최악의 거래:
-19.65 EUR
총 수익:
568.91 EUR (1 355 415 pips)
총 손실:
-353.51 EUR (799 952 pips)
연속 최대 이익:
15 (52.22 EUR)
연속 최대 이익:
62.53 EUR (10)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
1.31%
최대 입금량:
3.83%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
5.80
롱(주식매수):
84 (46.93%)
숏(주식차입매도):
95 (53.07%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
1.20 EUR
평균 이익:
3.90 EUR
평균 손실:
-10.71 EUR
연속 최대 손실:
2 (-27.09 EUR)
연속 최대 손실:
-27.09 EUR (2)
월별 성장률:
34.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
37.11 EUR (12.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.11% (37.11 EUR)
자본금별:
4.00% (14.92 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|246
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|555K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.75 EUR
최악의 거래: -20 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +52.22 EUR
연속 최대 손실: -27.09 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310
VPS | https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781
VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6 Invitation Code M2LyOdC6
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
135%
6
5.5K
USD
USD
375
EUR
EUR
11
100%
179
81%
1%
1.60
1.20
EUR
EUR
12%
1:500