시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 리뷰
안정성
11
6 / 5.5K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 135%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
179
이익 거래:
146 (81.56%)
손실 거래:
33 (18.44%)
최고의 거래:
18.75 EUR
최악의 거래:
-19.65 EUR
총 수익:
568.91 EUR (1 355 415 pips)
총 손실:
-353.51 EUR (799 952 pips)
연속 최대 이익:
15 (52.22 EUR)
연속 최대 이익:
62.53 EUR (10)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
1.31%
최대 입금량:
3.83%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
5.80
롱(주식매수):
84 (46.93%)
숏(주식차입매도):
95 (53.07%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
1.20 EUR
평균 이익:
3.90 EUR
평균 손실:
-10.71 EUR
연속 최대 손실:
2 (-27.09 EUR)
연속 최대 손실:
-27.09 EUR (2)
월별 성장률:
34.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
37.11 EUR (12.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.11% (37.11 EUR)
자본금별:
4.00% (14.92 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 246
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 555K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.75 EUR
최악의 거래: -20 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +52.22 EUR
연속 최대 손실: -27.09 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
37.00 × 1
VantageInternational-Live 10
161.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6   Invitation Code M2LyOdC6

 



리뷰 없음
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 13:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
