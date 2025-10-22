- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
161
利益トレード:
130 (80.74%)
損失トレード:
31 (19.25%)
ベストトレード:
18.75 EUR
最悪のトレード:
-17.06 EUR
総利益:
474.97 EUR (1 217 979 pips)
総損失:
-317.74 EUR (750 649 pips)
最大連続の勝ち:
15 (52.22 EUR)
最大連続利益:
52.22 EUR (15)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
1.31%
最大入金額:
3.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
4.24
長いトレード:
67 (41.61%)
短いトレード:
94 (58.39%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.98 EUR
平均利益:
3.65 EUR
平均損失:
-10.25 EUR
最大連続の負け:
2 (-27.09 EUR)
最大連続損失:
-27.09 EUR (2)
月間成長:
38.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
37.11 EUR (12.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.11% (37.11 EUR)
エクイティによる:
3.56% (10.01 EUR)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310
VPS | https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781
VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6
レビューなし
