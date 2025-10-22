シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
レビュー0件
信頼性
10週間
3 / 1.6K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
161
利益トレード:
130 (80.74%)
損失トレード:
31 (19.25%)
ベストトレード:
18.75 EUR
最悪のトレード:
-17.06 EUR
総利益:
474.97 EUR (1 217 979 pips)
総損失:
-317.74 EUR (750 649 pips)
最大連続の勝ち:
15 (52.22 EUR)
最大連続利益:
52.22 EUR (15)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
1.31%
最大入金額:
3.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
4.24
長いトレード:
67 (41.61%)
短いトレード:
94 (58.39%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.98 EUR
平均利益:
3.65 EUR
平均損失:
-10.25 EUR
最大連続の負け:
2 (-27.09 EUR)
最大連続損失:
-27.09 EUR (2)
月間成長:
38.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
37.11 EUR (12.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.11% (37.11 EUR)
エクイティによる:
3.56% (10.01 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 179
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 467K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.75 EUR
最悪のトレード: -17 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +52.22 EUR
最大連続損失: -27.09 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6

 

レビューなし
