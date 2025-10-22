SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
3 / 1.7K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 117%
VantageInternational-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
134 (81.21%)
Verlusttrades:
31 (18.79%)
Bester Trade:
18.75 EUR
Schlechtester Trade:
-17.06 EUR
Bruttoprofit:
503.43 EUR (1 261 372 pips)
Bruttoverlust:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (52.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.01 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
1.31%
Max deposit load:
3.81%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
5.00
Long-Positionen:
71 (43.03%)
Short-Positionen:
94 (56.97%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.76 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.25 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-27.09 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.09 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
33.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
37.11 EUR (12.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.11% (37.11 EUR)
Kapital:
3.56% (10.01 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 212
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 511K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.75 EUR
Schlechtester Trade: -17 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.09 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 5
3.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6

 

Keine Bewertungen
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 13:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BTC AUTOTRADER
30 USD pro Monat
117%
3
1.7K
USD
346
EUR
10
100%
165
81%
1%
1.58
1.13
EUR
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.