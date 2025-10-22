- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
134 (81.21%)
Verlusttrades:
31 (18.79%)
Bester Trade:
18.75 EUR
Schlechtester Trade:
-17.06 EUR
Bruttoprofit:
503.43 EUR (1 261 372 pips)
Bruttoverlust:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (52.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.01 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
1.31%
Max deposit load:
3.81%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
5.00
Long-Positionen:
71 (43.03%)
Short-Positionen:
94 (56.97%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.76 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.25 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-27.09 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.09 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
33.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
37.11 EUR (12.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.11% (37.11 EUR)
Kapital:
3.56% (10.01 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|212
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|511K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.75 EUR
Schlechtester Trade: -17 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.09 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 5
|3.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310
VPS | https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781
VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
117%
3
1.7K
USD
USD
346
EUR
EUR
10
100%
165
81%
1%
1.58
1.13
EUR
EUR
12%
1:500