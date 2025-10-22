SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
3 / 1.6K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
161
Negociações com lucro:
130 (80.74%)
Negociações com perda:
31 (19.25%)
Melhor negociação:
18.75 EUR
Pior negociação:
-17.06 EUR
Lucro bruto:
474.97 EUR (1 217 979 pips)
Perda bruta:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (52.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
52.22 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
1.31%
Depósito máximo carregado:
3.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
4.24
Negociações longas:
67 (41.61%)
Negociações curtas:
94 (58.39%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.98 EUR
Lucro médio:
3.65 EUR
Perda média:
-10.25 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-27.09 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-27.09 EUR (2)
Crescimento mensal:
38.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
37.11 EUR (12.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.11% (37.11 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.56% (10.01 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 179
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 467K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.75 EUR
Pior negociação: -17 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +52.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -27.09 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6

 

Sem comentários
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 13:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
