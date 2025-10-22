- Crescimento
Negociações:
161
Negociações com lucro:
130 (80.74%)
Negociações com perda:
31 (19.25%)
Melhor negociação:
18.75 EUR
Pior negociação:
-17.06 EUR
Lucro bruto:
474.97 EUR (1 217 979 pips)
Perda bruta:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (52.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
52.22 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
1.31%
Depósito máximo carregado:
3.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
4.24
Negociações longas:
67 (41.61%)
Negociações curtas:
94 (58.39%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.98 EUR
Lucro médio:
3.65 EUR
Perda média:
-10.25 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-27.09 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-27.09 EUR (2)
Crescimento mensal:
38.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
37.11 EUR (12.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.11% (37.11 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.56% (10.01 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|179
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|467K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310
VPS | https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781
VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6
