- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
128 (80.50%)
亏损交易:
31 (19.50%)
最好交易:
18.75 EUR
最差交易:
-17.06 EUR
毛利:
470.95 EUR (1 211 205 pips)
毛利亏损:
-317.74 EUR (750 649 pips)
最大连续赢利:
15 (52.22 EUR)
最大连续盈利:
52.22 EUR (15)
夏普比率:
0.17
交易活动:
1.31%
最大入金加载:
3.81%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.13
长期交易:
66 (41.51%)
短期交易:
93 (58.49%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.96 EUR
平均利润:
3.68 EUR
平均损失:
-10.25 EUR
最大连续失误:
2 (-27.09 EUR)
最大连续亏损:
-27.09 EUR (2)
每月增长:
37.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
37.11 EUR (12.11%)
相对跌幅:
结余:
12.11% (37.11 EUR)
净值:
3.56% (10.01 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|175
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|461K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.75 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +52.22 EUR
最大连续亏损: -27.09 EUR
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
