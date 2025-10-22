信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
可靠性
10
3 / 1.6K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 96%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
159
盈利交易:
128 (80.50%)
亏损交易:
31 (19.50%)
最好交易:
18.75 EUR
最差交易:
-17.06 EUR
毛利:
470.95 EUR (1 211 205 pips)
毛利亏损:
-317.74 EUR (750 649 pips)
最大连续赢利:
15 (52.22 EUR)
最大连续盈利:
52.22 EUR (15)
夏普比率:
0.17
交易活动:
1.31%
最大入金加载:
3.81%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.13
长期交易:
66 (41.51%)
短期交易:
93 (58.49%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.96 EUR
平均利润:
3.68 EUR
平均损失:
-10.25 EUR
最大连续失误:
2 (-27.09 EUR)
最大连续亏损:
-27.09 EUR (2)
每月增长:
37.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
37.11 EUR (12.11%)
相对跌幅:
结余:
12.11% (37.11 EUR)
净值:
3.56% (10.01 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 175
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 461K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.75 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +52.22 EUR
最大连续亏损: -27.09 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
57.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6

 

没有评论
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 13:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
