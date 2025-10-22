SignauxSections
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.05 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
2.05 EUR (11 883 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
1 (2.05 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2.05 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 secondes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.05 EUR
Bénéfice moyen:
2.05 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.05 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +2.05 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
