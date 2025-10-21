- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
43 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
70.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 376.56 USD (130 110 pips)
Общий убыток:
-0.54 USD
Макс. серия выигрышей:
43 (1 376.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 376.56 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
3.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
15289.11
Длинных трейдов:
43 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2549.19
Мат. ожидание:
32.01 USD
Средняя прибыль:
32.01 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.03 USD)
По эквити:
62.33% (2 970.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.22 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 376.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
