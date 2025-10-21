СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Heru Hermawan
Stephanus Adi Nugroho

Heru Hermawan

Stephanus Adi Nugroho
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2025 27%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
43 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
70.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 376.56 USD (130 110 pips)
Общий убыток:
-0.54 USD
Макс. серия выигрышей:
43 (1 376.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 376.56 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
3.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
15289.11
Длинных трейдов:
43 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2549.19
Мат. ожидание:
32.01 USD
Средняя прибыль:
32.01 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.03 USD)
По эквити:
62.33% (2 970.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 130K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.22 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 376.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Share of trading days is too low
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
