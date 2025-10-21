SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Heru Hermawan
Stephanus Adi Nugroho

Heru Hermawan

Stephanus Adi Nugroho
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 70 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
43 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
70.22 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 376.56 USD (130 110 pips)
Perte brute:
-0.54 USD
Gains consécutifs maximales:
43 (1 376.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 376.56 USD (43)
Ratio de Sharpe:
3.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
15289.11
Longs trades:
43 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2549.19
Rendement attendu:
32.01 USD
Bénéfice moyen:
32.01 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
14.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
0.09 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.03 USD)
Par fonds propres:
62.33% (2 970.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 130K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.22 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 376.56 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Heru Hermawan
70 USD par mois
27%
0
0
USD
6.2K
USD
11
100%
43
100%
100%
2549.18
32.01
USD
62%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.