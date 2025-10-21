- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
44 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
70.22 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1 406.65 USD (133 119 pips)
総損失:
-0.55 USD
最大連続の勝ち:
44 (1 406.65 USD)
最大連続利益:
1 406.65 USD (44)
シャープレシオ:
3.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.05%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
15623.33
長いトレード:
44 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2557.55
期待されたペイオフ:
31.97 USD
平均利益:
31.97 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
14.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.09 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.03 USD)
エクイティによる:
62.33% (2 970.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.22 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1 406.65 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
70 USD/月
28%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
11
100%
44
100%
100%
2557.54
31.97
USD
USD
62%
1:500