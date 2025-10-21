シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Heru Hermawan
Stephanus Adi Nugroho

Heru Hermawan

Stephanus Adi Nugroho
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  70  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
44 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
70.22 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1 406.65 USD (133 119 pips)
総損失:
-0.55 USD
最大連続の勝ち:
44 (1 406.65 USD)
最大連続利益:
1 406.65 USD (44)
シャープレシオ:
3.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.05%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
15623.33
長いトレード:
44 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2557.55
期待されたペイオフ:
31.97 USD
平均利益:
31.97 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
14.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.09 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.03 USD)
エクイティによる:
62.33% (2 970.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.22 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1 406.65 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
レビューなし
2025.12.29 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Share of trading days is too low
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
