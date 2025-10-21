- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
40.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
80.09 USD (8 007 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD
Vincite massime consecutive:
2 (80.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
185.83
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2667.67
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1334.83
Profitto previsto:
40.05 USD
Profitto medio:
40.05 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.03 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +80.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.25 × 145
|
RoboForex-Pro
|26.00 × 1
