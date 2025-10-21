- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
44 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
70.22 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 406.65 USD (133 119 pips)
Perda bruta:
-0.54 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (1 406.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 406.65 USD (44)
Índice de Sharpe:
3.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.05%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
15623.44
Negociações longas:
44 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2604.91
Valor esperado:
31.97 USD
Lucro médio:
31.97 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
14.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.09 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.33% (2 970.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.22 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 406.65 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
70 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
11
100%
44
100%
100%
2604.90
31.97
USD
USD
62%
1:500