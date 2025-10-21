SinaisSeções
Stephanus Adi Nugroho

Heru Hermawan

Stephanus Adi Nugroho
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
44 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
70.22 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 406.65 USD (133 119 pips)
Perda bruta:
-0.54 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (1 406.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 406.65 USD (44)
Índice de Sharpe:
3.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.05%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
15623.44
Negociações longas:
44 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2604.91
Valor esperado:
31.97 USD
Lucro médio:
31.97 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
14.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.09 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.33% (2 970.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.22 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 406.65 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
2025.12.29 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Share of trading days is too low
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
