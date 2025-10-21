- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
44 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
70.22 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1 406.65 USD (133 119 pips)
毛利亏损:
-0.54 USD
最大连续赢利:
44 (1 406.65 USD)
最大连续盈利:
1 406.65 USD (44)
夏普比率:
3.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.05%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 天
采收率:
15623.44
长期交易:
44 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2604.91
预期回报:
31.97 USD
平均利润:
31.97 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
14.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.09 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.03 USD)
净值:
62.33% (2 970.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.22 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 406.65 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
28%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
11
100%
44
100%
100%
2604.90
31.97
USD
USD
62%
1:500