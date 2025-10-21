- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
44 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
70.22 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1 406.65 USD (133 119 pips)
Bruttoverlust:
-0.55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (1 406.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 406.65 USD (44)
Sharpe Ratio:
3.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.05%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
15623.33
Long-Positionen:
44 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2557.55
Mathematische Gewinnerwartung:
31.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
14.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
0.09 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.03 USD)
Kapital:
62.33% (2 970.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +70.22 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 406.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
