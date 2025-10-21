SignaleKategorien
Stephanus Adi Nugroho

Heru Hermawan

Stephanus Adi Nugroho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 70 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
44 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
70.22 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1 406.65 USD (133 119 pips)
Bruttoverlust:
-0.55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (1 406.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 406.65 USD (44)
Sharpe Ratio:
3.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.05%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
15623.33
Long-Positionen:
44 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2557.55
Mathematische Gewinnerwartung:
31.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
14.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
0.09 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.03 USD)
Kapital:
62.33% (2 970.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.22 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 406.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Do not follow this signal.
This is my customer's account.

If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Heru Hermawan
70 USD pro Monat
28%
0
0
USD
6.2K
USD
11
100%
44
100%
100%
2557.54
31.97
USD
62%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.