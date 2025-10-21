- Incremento
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
44 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
70.22 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1 406.65 USD (133 119 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.54 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (1 406.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 406.65 USD (44)
Ratio de Sharpe:
3.39
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.05%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
15623.44
Transacciones Largas:
44 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2604.91
Beneficio Esperado:
31.97 USD
Beneficio medio:
31.97 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
14.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
0.09 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.03 USD)
De fondos:
62.33% (2 970.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +70.22 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1 406.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
No hay comentarios
