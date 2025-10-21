- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
58 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
70.22 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1 827.82 USD (175 230 pips)
총 손실:
-0.65 USD
연속 최대 이익:
58 (1 827.82 USD)
연속 최대 이익:
1 827.82 USD (58)
샤프 비율:
3.43
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.05%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
20301.89
롱(주식매수):
58 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2812.03
기대수익:
31.51 USD
평균 이익:
31.51 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
20.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
0.09 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.03 USD)
자본금별:
62.33% (2 970.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|175K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
