СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / JdD DBB EA VT Very Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
VTMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
84 (75.67%)
Убыточных трейдов:
27 (24.32%)
Лучший трейд:
6.82 EUR
Худший трейд:
-8.80 EUR
Общая прибыль:
138.50 EUR (23 060 pips)
Общий убыток:
-55.38 EUR (7 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (9.28 EUR)
Макс. прибыль в серии:
21.31 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
9.45
Длинных трейдов:
46 (41.44%)
Коротких трейдов:
65 (58.56%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
0.75 EUR
Средняя прибыль:
1.65 EUR
Средний убыток:
-2.05 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.89 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.80 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.64%
Годовой прогноз:
44.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
8.80 EUR (1.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.63% (8.80 EUR)
По эквити:
5.64% (31.71 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 60
NZDCAD-STD 50
EURUSD-STD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 51
NZDCAD-STD 44
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD 8.6K
NZDCAD-STD 6.7K
EURUSD-STD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.82 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.28 EUR
Макс. убыток в серии: -4.89 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Нет отзывов
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JdD DBB EA VT Very Low Risk
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
583
EUR
22
99%
111
75%
100%
2.50
0.75
EUR
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.