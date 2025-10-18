信号部分
信号 / MetaTrader 5 / JdD DBB EA VT Very Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
111
盈利交易:
84 (75.67%)
亏损交易:
27 (24.32%)
最好交易:
6.82 EUR
最差交易:
-8.80 EUR
毛利:
138.50 EUR (23 060 pips)
毛利亏损:
-55.38 EUR (7 834 pips)
最大连续赢利:
13 (9.28 EUR)
最大连续盈利:
21.31 EUR (6)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
9.45
长期交易:
46 (41.44%)
短期交易:
65 (58.56%)
利润因子:
2.50
预期回报:
0.75 EUR
平均利润:
1.65 EUR
平均损失:
-2.05 EUR
最大连续失误:
2 (-4.89 EUR)
最大连续亏损:
-8.80 EUR (1)
每月增长:
3.64%
年度预测:
44.14%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
8.80 EUR (1.63%)
相对跌幅:
结余:
1.63% (8.80 EUR)
净值:
5.64% (31.71 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD-STD 60
NZDCAD-STD 50
EURUSD-STD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD-STD 51
NZDCAD-STD 44
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD-STD 8.6K
NZDCAD-STD 6.7K
EURUSD-STD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.82 EUR
最差交易: -9 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.28 EUR
最大连续亏损: -4.89 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
