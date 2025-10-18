SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JdD DBB EA VT Very Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
48 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (23.81%)
En iyi işlem:
6.82 EUR
En kötü işlem:
-8.80 EUR
Brüt kâr:
88.11 EUR (14 761 pips)
Brüt zarar:
-36.64 EUR (5 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (8.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
21.31 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
21 (33.33%)
Satış işlemleri:
42 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
0.82 EUR
Ortalama kâr:
1.84 EUR
Ortalama zarar:
-2.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.80 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
8.80 EUR (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.25% (1.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD-STD 32
AUDCAD-STD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD-STD 30
AUDCAD-STD 29
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD-STD 4.6K
AUDCAD-STD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.82 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol