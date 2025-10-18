- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
48 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (23.81%)
En iyi işlem:
6.82 EUR
En kötü işlem:
-8.80 EUR
Brüt kâr:
88.11 EUR (14 761 pips)
Brüt zarar:
-36.64 EUR (5 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (8.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
21.31 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
21 (33.33%)
Satış işlemleri:
42 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
0.82 EUR
Ortalama kâr:
1.84 EUR
Ortalama zarar:
-2.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.80 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
8.80 EUR (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.25% (1.37 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD-STD
|32
|AUDCAD-STD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD-STD
|30
|AUDCAD-STD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD-STD
|4.6K
|AUDCAD-STD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.82 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.89 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
