Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
84 (75.67%)
Verlusttrades:
27 (24.32%)
Bester Trade:
6.82 EUR
Schlechtester Trade:
-8.80 EUR
Bruttoprofit:
138.50 EUR (23 060 pips)
Bruttoverlust:
-55.38 EUR (7 834 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (9.28 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.31 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.36%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
9.45
Long-Positionen:
46 (41.44%)
Short-Positionen:
65 (58.56%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.65 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.89 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.80 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
2.82%
Jahresprognose:
34.25%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
8.80 EUR (1.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.63% (8.80 EUR)
Kapital:
5.64% (31.71 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD-STD 60
NZDCAD-STD 50
EURUSD-STD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD-STD 51
NZDCAD-STD 44
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD-STD 8.6K
NZDCAD-STD 6.7K
EURUSD-STD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.82 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.28 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.89 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Keine Bewertungen
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
JdD DBB EA VT Very Low Risk
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
583
EUR
22
99%
111
75%
100%
2.50
0.75
EUR
6%
1:500
Kopieren

