Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
48 (76.19%)
Perte trades:
15 (23.81%)
Meilleure transaction:
6.82 EUR
Pire transaction:
-8.80 EUR
Bénéfice brut:
88.11 EUR (14 761 pips)
Perte brute:
-36.64 EUR (5 064 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (8.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
21.31 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.38%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.85
Longs trades:
21 (33.33%)
Courts trades:
42 (66.67%)
Facteur de profit:
2.40
Rendement attendu:
0.82 EUR
Bénéfice moyen:
1.84 EUR
Perte moyenne:
-2.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8.80 EUR (1)
Croissance mensuelle:
2.56%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
8.80 EUR (1.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.63% (3.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD-STD 32
AUDCAD-STD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD-STD 30
AUDCAD-STD 29
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD-STD 4.6K
AUDCAD-STD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.82 EUR
Pire transaction: -9 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +8.33 EUR
Perte consécutive maximale: -4.89 EUR

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
