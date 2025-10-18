シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / JdD DBB EA VT Very Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
111
利益トレード:
84 (75.67%)
損失トレード:
27 (24.32%)
ベストトレード:
6.82 EUR
最悪のトレード:
-8.80 EUR
総利益:
138.50 EUR (23 060 pips)
総損失:
-55.38 EUR (7 834 pips)
最大連続の勝ち:
13 (9.28 EUR)
最大連続利益:
21.31 EUR (6)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
9.45
長いトレード:
46 (41.44%)
短いトレード:
65 (58.56%)
プロフィットファクター:
2.50
期待されたペイオフ:
0.75 EUR
平均利益:
1.65 EUR
平均損失:
-2.05 EUR
最大連続の負け:
2 (-4.89 EUR)
最大連続損失:
-8.80 EUR (1)
月間成長:
3.64%
年間予想:
44.14%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
8.80 EUR (1.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.63% (8.80 EUR)
エクイティによる:
5.64% (31.71 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD-STD 60
NZDCAD-STD 50
EURUSD-STD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD-STD 51
NZDCAD-STD 44
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD-STD 8.6K
NZDCAD-STD 6.7K
EURUSD-STD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.82 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.28 EUR
最大連続損失: -4.89 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
レビューなし
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
