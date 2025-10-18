- 成長
トレード:
111
利益トレード:
84 (75.67%)
損失トレード:
27 (24.32%)
ベストトレード:
6.82 EUR
最悪のトレード:
-8.80 EUR
総利益:
138.50 EUR (23 060 pips)
総損失:
-55.38 EUR (7 834 pips)
最大連続の勝ち:
13 (9.28 EUR)
最大連続利益:
21.31 EUR (6)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
9.45
長いトレード:
46 (41.44%)
短いトレード:
65 (58.56%)
プロフィットファクター:
2.50
期待されたペイオフ:
0.75 EUR
平均利益:
1.65 EUR
平均損失:
-2.05 EUR
最大連続の負け:
2 (-4.89 EUR)
最大連続損失:
-8.80 EUR (1)
月間成長:
3.64%
年間予想:
44.14%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
8.80 EUR (1.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.63% (8.80 EUR)
エクイティによる:
5.64% (31.71 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|60
|NZDCAD-STD
|50
|EURUSD-STD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-STD
|51
|NZDCAD-STD
|44
|EURUSD-STD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-STD
|8.6K
|NZDCAD-STD
|6.7K
|EURUSD-STD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.82 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.28 EUR
最大連続損失: -4.89 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
